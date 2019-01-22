كأس فرنسا: تأجيل مباراة نانت إلى الأحد بسبب اختفاء طائرة مهاجمه سالا



أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل المباراة التي كانت مقررة الأربعاء بين سانوا-سانت-غراتيان (وطنية) ونانت من الدرجة الأولى ضمن دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، إلى الأحد المقبل بسبب اختفاء الطائرة التي كانت تقل المهاجم السابق للأخير الأرجنتيني إيميليانو سالا في البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنيزي.

وألغى نانت حصته التدريبية صباح الثلاثاء في لاجونليير حيث تلقى اللاعبون خلال تناولهم الفطور، خبر اختفاء الطائرة السياحية التي كانت تقل زميلهم السابق من نانت إلى كارديف حيث كان يستعد للحاق بصفوف فريقه الجديد كارديف سيتي.

وسيؤدي تأجيل مباراة نانت في مسابقة الكأس إلى تأجيل مباراته المقررة السبت في الدوري ضد سانت إتيان.

