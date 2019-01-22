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كأس آسيا - الإمارات 2019
كأس فرنسا

كأس فرنسا: تأجيل مباراة نانت إلى الأحد بسبب اختفاء طائرة مهاجمه سالا

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تقرّر تأجيل مباراة سانوا-سانت-غراتيان ونانت ضمن مسابقة كأس فرنسا بعد اختفاء طائرة المهاجم السابق للأخير الأرجنتيني إيميليانو سالا.

Reuters


أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل المباراة التي كانت مقررة الأربعاء بين سانوا-سانت-غراتيان (وطنية) ونانت من الدرجة الأولى ضمن دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، إلى الأحد المقبل بسبب اختفاء الطائرة التي كانت تقل المهاجم السابق للأخير الأرجنتيني إيميليانو سالا في البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنيزي.

وألغى نانت حصته التدريبية صباح الثلاثاء في لاجونليير حيث تلقى اللاعبون خلال تناولهم الفطور، خبر اختفاء الطائرة السياحية التي كانت تقل زميلهم السابق من نانت إلى كارديف حيث كان يستعد للحاق بصفوف فريقه الجديد كارديف سيتي.

وسيؤدي تأجيل مباراة نانت في مسابقة الكأس إلى تأجيل مباراته المقررة السبت في الدوري ضد سانت إتيان.
 

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