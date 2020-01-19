سان جيرمان إلى ثمن نهائي كأس فرنسا

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 80.

واستمر رين في الدفاع عن لقبه بفوزه على أتلتيكو مرسيليا من الدرجة الثالثة بهدفين نظيفين سجلهما هاماري تراوري (23) والبرازيلي رافينيا (45).

وتوقفت المباراة مرتين بسبب القاء مقذوفات على أرضية الملعب.

وفي الدور المقبل يلاقي سان جيرمان نادي باو الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

وفي بقي المباريات، تأهل مونبلييه بفوزه على ضيفه كان بخماسية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها تجاوز ديجون عقبة نيم، فيما عاد أنجيه بورقة التأهل من أرض مضيفه روين حيث حقق فوزاً مريحاً 4-1.

وتكتمل مباريات دور الـ 32 بمواجهة موناكو مع مضيفه سان بريفيه الاثنين.