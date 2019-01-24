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كأس آسيا - الإمارات 2019
كأس فرنسا

رين - ليل.. أبرز مواجهات ثمن نهائي الكأس

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم عن قمة ساخنة بين فريقي الدرجة الأولى رين التاسع وضيفه ليل الثاني.

Reuters

ويشهد الدور ثمن النهائي مواجهة ثانية بين فريقين من الدرجة الأولى وتجمع غانغان صاحب المركز الأخير بأولمبيك ليون الثالث.

ويحل باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة ضيفا على فيلفرانش من الدرجة الثالثة.
                  
وهنا برنامج الدور ثمن النهائي المقرر يومي 5 و6 شباط/فبراير المقبل:

رين - ليل
غانغان - ليون
متز (درجة ثانية) - أورليان (درجة ثانية)
فيلفرانش (درجة ثالثة) - باريس سان جيرمان
سانوا-سانت-غراتيان (درجة ثالثة) أو نانت - تولوز
كروا (درجة رابعة) - ديجون
فيتريه (درجة رابعة) - ليون دوشير (درجة ثالثة)
باستيا (درجة خامسة) - كان

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