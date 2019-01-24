رين - ليل.. أبرز مواجهات ثمن نهائي الكأس

ويشهد الدور ثمن النهائي مواجهة ثانية بين فريقين من الدرجة الأولى وتجمع غانغان صاحب المركز الأخير بأولمبيك ليون الثالث.

ويحل باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة ضيفا على فيلفرانش من الدرجة الثالثة.



وهنا برنامج الدور ثمن النهائي المقرر يومي 5 و6 شباط/فبراير المقبل:

رين - ليل

غانغان - ليون

متز (درجة ثانية) - أورليان (درجة ثانية)

فيلفرانش (درجة ثالثة) - باريس سان جيرمان

سانوا-سانت-غراتيان (درجة ثالثة) أو نانت - تولوز

كروا (درجة رابعة) - ديجون

فيتريه (درجة رابعة) - ليون دوشير (درجة ثالثة)

باستيا (درجة خامسة) - كان