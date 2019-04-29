توخيل يدين سلوك نيمار تجاه أحد مشجعي رين

ووجه نيمار لكمة لأحد مشجعي رين لدى توجهه إلى المنصة الرسمية لمدرجات ملعب ستاد دو فرانس، بعدما تبادل معه بعض الكلمات، في خطوة أقر الدولي البرازيلي لاحقاً بأنها كانت تصرفا خاطئاً من قبله.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي اليوم "لا أحب ذلك إطلاقاً. لا يمكن القيام بذلك، ببساطة لا يمكن القيام بذلك".

وأضاف "ليس سهلاً الصعود إلى المنصة بعد الخسارة. الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة إلي وبالنسبة إلى الجميع. لكن يجب علينا تقبل هذا الأمر. إذا خسرنا، يتعين علينا إظهار الاحترام، إنه أمر ضروري جدا".

وتابع "لا يمكن الدخول في تحد مع مشجع".

وأقر نيمار بأنه تصرف بشكل "خاطئ" وكتب في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع إنستاغرام، "هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ"، في إشارة إلى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه.

وعلق نادي باريس سان جرمان على الحادثة ببيان ليل السبت اعتبر فيه أن الشخص المعني هو "صديق لأحد لاعبي رين ووجه إهانات الى كل اللاعبين" من أجل "إثارة ضجة".

