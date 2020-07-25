وتعرض المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً، لإصابة على مستوى الكاحل الأيمن خلال المباراة النهائية لمسابقة الكأس ضد سانت إتيان ليل الجمعة، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار.

إصابة مبابي تثير قلق الباريسيين قبل موقعة الأبطال أمام أتالانتا

وأصيب مبابي بعد تدخل قاسٍ من قائد سانت إتيان لويك بيران، تسبب ببطاقة حمراء للمدافع الذي كان من المرجح أنه يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه. وخرج مهاجم سان جيرمان من أرض الملعب دامعاً، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.

وقال توخيل "الجميع قلق. كل من شاهد الخطأ قلق. بالطبع أنا قلق".

وتابع "علينا أن نكون صبورين لأنه ليست لدينا أي أنباء (عن طبيعة الإصابة ومدى خطورتها)"، قبل الفحوص التي من المقرر أن يخضع لها.

وتأتي الإصابة مع استعداد سان جيرمان لخوض نهائي ثانٍ على المستوى المحلي، وذلك ضد ليون في مسابقة كأس الرابطة الجمعة المقبل، والأهم التحضير لاستكمال دوري الأبطال الشهر المقبل.

ويلاقي بطل فرنسا أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي المسابقة القارية، والذي ينطلق في 12 آب/أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة. وتستكمل المسابقة بنظام بطولة ختامية، بعد تعليق منافساتها منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر سانت إتيان عبر حسابه على "تويتر" ليل الجمعة - السبت، صورة لقائده وهو يرافق مبابي أثناء خروجه من أرض الملعب، مرفقة بتعليق موجه إلى مبابي جاء فيه "لويك بيران، سانت إتيان، وكرة القدم الفرنسية يأملون في رؤيتك مجدداً على أرض الملعب في أسرع وقت ممكن".

👋 @loicperrin_24, l'ASSE et le football français espèrent te revoir le plus vite possible sur les terrains de football @KMbappe. 🙏 pic.twitter.com/o9ww0u0XOg — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 24, 2020

وأعاد مهاجم سان جيرمان نشر هذه التغريدة صباح السبت.