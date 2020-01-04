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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس فرنسا

بداية موفقة لموناكو في كأس فرنسا تحت إشراف مدربه الجديد مورينو

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حقق موناكو بداية ناجحة باشراف مدربه الجديد الاسباني روبرت مورينو بفوزه على رانس 2-1 ليبلغ فريقه دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

Reuters

وكان فريق الإمارة أقال مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بشكل مفاجىء في 28 من الشهر الماضي وعيّن بدلاً منه مورينو الذي عمل مساعداً لمدرب إسبانيا لويس إنريكه قبل أن يستلم "لا روخا" بدلاً منه لفترة بضعة أشهر.

ولم يكن فوز موناكو سهلاً لأنه انتظر حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليسجل له السنغالي كيتا بالدي هدف الحسم. وكان بالده افتتح أيضاً التسجيل لفريقه في الدقيقة 61 قبل أن يعادل بولاي ديا لرينس (69).

وسنحت فرصة ذهبية لرانس ليتقدم 2-1 قبل نهاية المباراة بخمس دقائق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء لكن المالي موسى دومبيا أضاعها.

موناكو
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