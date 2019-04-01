باريس سان جيرمان وليون الأقرب للنهائي

في المباراة الأولى، يطمح باريس سان جيرمان الذي بات تتويجه بلقب الدوري مسألة وقت فقط، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لبلوغ المباراة النهائية للمسابقة التي توّج بلقبها في الأعوام الأربعة الأخيرة في سعيه إلى تحقيق الثنائية بعد فقدانه لقب كأس الرابطة بخروجه من ربع النهائي على يد غانغان 1-2.

ويبتعد النادي الباريسي بفارق 20 نقطة في صدارة الدوري عن مطارده المباشر ليل، وبإمكانه حسم اللقب نهائياً في صالحه في حال فوزه على ستراسبورغ في المرحلة المقبلة الأحد المقبل، شرط عدم فوز ليل على رانس في اليوم ذاته.

ويأمل سان جيرمان في تحقيق الثنائية لإنقاذ ما تبقى بعدما خرج خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو يعوّل على نجمه الواعد كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفاً مع استمرار غياب نجمه البرازيلي نيمار ومهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني بسبب الإصابة.

في المقابل لن يكون نانت، الفائز بالكأس ثلاث مرات، خصماً سهلاً بعدما ضمن بشكل كبير بقاءه في الدرجة الأولى هذا الموسم.



وفي المباراة الثانية والأولى (توقيتاً) يسعى ليون إلى تجديد فوزه على رين بعد 4 أيام على لقائهما على أرض الأخير ضمن الدوري المحلي والذي حسمه في صالحه بهدف وحيد سجله مارتن تيرييه في الدقيقة 86، لكن مهمته لن تكون سهلة خصوصاً أن رين حسم المباراتين الأخيرتين بملعب "بارك أولمبيك ليون" في الدوري المحلي وكلاهما بثنائية نظيفة.

ويحتل ليون المركز الثالث في الدوري برصيد 56 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن ليل، وما زالت أمامه فرصة اللحاق بمنافسه وحجز بطاقة التأهل المباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ودعها هذا الموسم على يد برشلونة الإسباني.

ويخوض ليون اللقاء في ظلّ إمكانية التجديد لمدربه برونو جينيزيو الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل.

وأشارت صحيفة "ليكيب" إلى إمكانية بقاء المدرب الفرنسي في منصبه لعامين إضافيين، مع خيار التمديد لمدة عام في حال تأهل النادي الموسم المقبل إلى مسابقة دوري الأبطال.

ويملك جينيزيو أكثر من ورقة رابحة في خط الهجوم، بعدما أعاد الهولندي ممفيس ديباي المتألق مع منتخب بلاده خلال تصفيات كأس أوروبا 2020، إلى التشكيلة ليلعب إلى جانب هداف الفريق هذا الموسم موسى ديمبيلي (12 هدفاً في الدوري)، وخلفهما قائده الدولي الجزائري الأصل نبيل فقير.

وكان ليون، حامل لقب الكأس خمس مرات، تأهل لنصف النهائي بفوزه على كاين 3-1، فيما تغلب رين على ضيفه أورليان من الدرجة الثانية 2-0 في ربع النهائي.