موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان اليوم الجمعة 24 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 22:10 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 6.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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