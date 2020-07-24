مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل beIN SPORTS July 24, 2020 09:50 مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان في نهائي كأس فرنسا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.