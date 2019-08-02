الفريق البرازيلي خاض مباراة الإياب خارج الأرض بعد أن تفوق على ميدانه بهدفين نظيفين، الأمر الذي منحه فرصة خوض المباراة براحة أكبر، وتمكن من التقدم في النتيجة عبر مهاجمه الدولي السابق فاغنر لوف مطلع الشوط الثاني (47)، بعدها بقليل تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل عن طريق كريستيان برافو (50).

لكن الكلمة الاخيرة كانت لفاغنر لوف مرة أخرى، الذي أحرز هدف الفوز وتأمين التأهل لكورينثيانز في الدقيقة (61)، ليتأهل الفريق البرازيلي بمجموع المباراتين أربعة أهداف لواحد، ضاربا موعدا مع مواطنه فلومينينسي في ربع النهائي.

تأهل صعب لإنديبيندينتي



عبر إنديبيندنتي الأرجنتيني إلى ربع النهائي بصعوبة، وذلك رغم سقوطه في ملعب يونيفيرسيداد كاتوليكا الإكوادوري بهدفين لثلاثة، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف.

برونو فيديس منح أصحاب الأرض التقدم في النتيجة في الدقيقة (20)، بهدف جاء من ركلة جزاء. وتعرض يونيفيرسيداد كاتوليكا لصدمة بعدها، بطرد غييرمو دي لوس سانتوس في الدقيقة السادسة والعشرين.

إنديبيندينتي استغل النقص العددي لدى أصحاب الأرض ليعدل الكفة مطلع الشوط الثاني عبر مارتين بينيتيز (49). ثم أضاف بابلو هيرنانديز الهدف الثاني للفريق الأرجنتيني في الدقيقة (72).

بعدها أعاد والتر تشالا الأمل للفريق الإكوادوري بهدف التعادل في الدقيقة (79). ثم أضاف زميله لويس أماريّا الهدف الثالث ليونيفيرسيداد كاتوليكا (90)، لكنه لم يكن كافيا، إذ استفاد انديبيندنتي من قاعدة الأهداف المحرزة في ملعب الفريق المنافس، ليحجز مقعده في ربع النهائي الذي يواجه فيه إنديبيندينتي ديل فالي الإكوادوري.