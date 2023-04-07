وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الثالثة عاد براغانتينو البرازيل بثلاث نقاط ثمينة من ميدان مضيفه تاكواري الباراغواياني بالفوز عليه بأربعة أهداف لواحد.

ولحساب المجموعة الأولى تعادل بوتافوغو البرازيلي مع مضيفه ماغالانيس التشيلي بهدفين لمثلهما.

