تأجيل ذهاب نصف نهائي "كوبا سودأمريكانا" من قبل beIN SPORTS January 8, 2021 14:51 0:49 دقيقة قرّر اتّحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" تأجيل مواجهة ذهاب نصف نهائي "كوبا سودأمريكانا" بين كوكيمبو أونيدو التشيلي مع ضيفه ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني بسبب اكتشاف حالات إصابة بـ"كوفيد-19" في الفريق الأرجنتيني. تقارير إخبارية كوبا سود أمريكانا اتحاد أميركا الجنوبية كأس سودأمريكانا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة هالر من وست هام إلى أياكس أمستردام 0:49 دقيقة تأجيل ذهاب نصف نهائي "كوبا سودأمريكانا" 3:24 دقيقة هل سيرحل سيميوني عن أتلتيكو مدريد؟ 0:44 دقيقة زيدان يتحصل على الضوء الأخضر لحضور مباراة أوساسونا 1:04 دقيقة استبعاد أحمد أحمد من الترشّح لرئاسة الـ"كاف" 17:48 دقيقة مجموعات قوية في دوري أبطال إفريقيا 0:51 دقيقة ديك باوند يشكّك في إقامة أولمبياد طوكيو ! 1:00 دقيقة إقرار إقامة مباراة أستون فيلا وليفربول 0:50 دقيقة اليابان تطمئن العالم: أولمبياد طوكيو ستكون "آمنة" 2:02 دقيقة تفاعل كبير للرياضيين مع أحداث "الكابيتول"