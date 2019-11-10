لويس ليون افتتح التسجيل لإنديبندينتي عند الدقيقة الخامسة والعشرين. هذا وأوقف الحكم المباراة اللقاء نحو نصف ساعة بسبب الأمطار الغزيرة. وبعد استئناف اللعب تمكن إنديبندينتي من إضافة هدف ثان في الدقيقة الثانية والأربعين حمل توقيع "جون سانشيز".

وفوت كولون فرصة تقليص الفارق بعدما تصدى حارس إنديبندينتي لركلة جزاء نفذها القائد لويس رودريغيز في الدقيقة الخامسة والخمسين. لكن الأرجنتينيين تمكنوا من التسجيل في الدقيقة التاسعة والثمانين بفضل "إيمانويل أوليفيرا".

وفي الأنفاس الأخيرة أنهى الفريق الإكوادوري الأمور بتوقيع هدف ثالث حمل توقيع "كريستيان داخومي".