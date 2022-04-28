أونيفرسيداد يفوز على بانفيلد من قبل beIN SPORTS April 28, 2022 15:43 2:08 دقيقة اعتلى أونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري مؤقتاً صدارة المجموعة الثالثة بفوزه على ضيفه بانفيلد الأرجنتيني بهدفين دون مقابل في مسابقة كوبا سودأمريكانا. تقارير إخبارية كأس سودأمريكانا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة مينو رايولا ينفي خبر وفاته 2:08 دقيقة أونيفرسيداد يفوز على بانفيلد 2:30 دقيقة بالميراس يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:34 دقيقة انطلاق أشغال تجديد كامب نو في نهاية الموسم 3:19 دقيقة لونس يقدم موسماً استثنائياً في الـ"ليغ1" 2:43 دقيقة مانشستر يونايتد ينشد الانتصار من بوابة تشيلسي 1:45 دقيقة موقعة واعدة تجمع لايبزيغ بغلاسكو رينجرز 2:10 دقيقة قمّة واعدة بين فينورد روتردام وأولمبيك مرسيليا 5:17 دقيقة ليستر سيتي يطمح لكسب الأسبقية على أرضه أمام روما 4:52 دقيقة مواجهة مرتقبة بين وست هام وآينتراخت فرانكفورت