أتليتيكو باراناينسي على أعتاب نهائي كوبا سوداميريكانا من قبل beIN SPORTS September 24, 2021 09:22 0:44 دقيقة وضع أتليتيكو باراناينسي البرازيلي قدماً في نهائي كوبا سوداميريكانا بعد عودته بالفوز 2-1 من ملعب بينيارول الأوروغواياني في ذهاب نصف النهائي الجمعة. وسجّل للفائز كل من ديفيد تيرانس (2) وبيدرو روشا (75) في حين وقّع ألفاريز مارتينيز هدف الخاسر (22). تقارير إخبارية كأس سودأمريكانا كوبا سوداميريكانا أتليتيكو باراناينسي بينيارول -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة أنشيلوتي يخالف التوقّعات 0:35 دقيقة باريس سان جيرمان يفتقد خدمات ميسي أمام مونبلييه 7:53 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تعارض مقترح الـ"فيفا" 1:03 دقيقة كومان سعيد رغم التعادل مع قادش ! 1:44 دقيقة شمايكل يؤيّد فكرة إقامة بطولة كأس العالم كلّ عامين 0:49 دقيقة نبأ سار لجماهير كرة القدم الإنكليزية 0:36 دقيقة "فيفا" يختتم جولته التفقدية في الولايات المتحدة 0:34 دقيقة مطالبات بحلّ أزمة نادي المريخ السوداني 0:44 دقيقة أتليتيكو باراناينسي على أعتاب نهائي "سوداميريكانا" 2:29 دقيقة مصر تنهزم أمام الكاميرون