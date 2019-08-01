المباراة ظلت سلبية النتيجة لحدود الدقيقة 77 حين تحصّل مينيرو على ركلة جزاء ترجمها فابيو سانتوس هدفاً أول لأصحاب الأرضقبل أن يؤمن فينسيوس تأهل فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليضرب أتلتيكو مينيرو موعداً مع لا اكويداد الكولومبي.

