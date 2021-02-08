كريسبو يتخلى عن تدريب ديفينسا بعد الفوز بـ"كوبا سودأميريكانا"

واستلم ابن الـ45 عاماً تدريب هذا الفريق المتواضع من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في كانون الثاني/يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية كانون الثاني/يناير إلى الإنجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3-صفر.

وأعلن كريسبو قرار الرحيل في رسالة على إنستاغرام قال فيها: "أريد أن أخبركم أني سأرحل، مع الطاقم (التدريبي)، عن ديفينسا إي خوستيسيا، أنا ممتن على استقبالكم الحار وعاطفتكم وثقتكم في عملنا".

وبحسب وسائل إعلام أرجنتينية، فقد طُلب من كريسبو تولي مهمة الإشراف على منتخب تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وبطولة كوبا أميركا المقررة في حزيران/يونيو المقبل في الأرجنتين وكولومبيا.

كما أفادت تقارير أنّ كريسبو تلقى أيضاً عرضاً من نادي ساو باولو البرازيلي خلفاً لفرناندو دينيز، لكن هناك إمكانية أن يعود أيضاً إلى أوروبا وتحديداً الى إيطاليا من أجل أن يكون مجدداً بجانب بناته الثلاث بعدما ابتعد عنهن لفترة طويلة بسبب الأزمة الصحية وقيود السفر.