أتليتيكو باراناينسي على أعتاب نهائي كوبا سوداميريكانا

من قبل beIN SPORTS September 24, 2021 09:22 وضع أتليتيكو باراناينسي البرازيلي قدماً في نهائي كوبا سوداميريكانا بعد عودته بالفوز 2-1 من ملعب بينيارول الأوروغواياني في ذهاب نصف النهائي الجمعة.