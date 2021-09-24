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كأس سودأمريكانا

أتليتيكو باراناينسي على أعتاب نهائي كوبا سوداميريكانا

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وضع أتليتيكو باراناينسي البرازيلي قدماً في نهائي كوبا سوداميريكانا بعد عودته بالفوز 2-1 من ملعب بينيارول الأوروغواياني في ذهاب نصف النهائي الجمعة.

Reuters


وسجّل للفائز كل من ديفيد تيرانس (2) وبيدرو روشا (75) في حين وقّع ألفاريز مارتينيز هدف الخاسر (22).

 

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