أتليتيكو باراناينسي على أعتاب نهائي كوبا سوداميريكانا من قبل beIN SPORTS September 24, 2021 09:22 وضع أتليتيكو باراناينسي البرازيلي قدماً في نهائي كوبا سوداميريكانا بعد عودته بالفوز 2-1 من ملعب بينيارول الأوروغواياني في ذهاب نصف النهائي الجمعة. Reuters وسجّل للفائز كل من ديفيد تيرانس (2) وبيدرو روشا (75) في حين وقّع ألفاريز مارتينيز هدف الخاسر (22). كأس سودأمريكانا كوبا سوداميريكانا أتليتيكو باراناينسي بينيارول السابق براغانتينو البرازيلي يقترب من اقرأ التالي آخر الأحداث September 24, 2021 09:22 أتليتيكو باراناينسي على أعتاب نهائي "سوداميريكانا" September 23, 2021 14:30 براغانتينو البرازيلي يقترب من بلوغ النهائي February 8, 2021 18:13 كريسبو يتخلى عن تدريب ديفينسا January 8, 2021 14:51 تأجيل ذهاب نصف نهائي "كوبا سودأمريكانا" January 7, 2021 14:33 لانوس يحسم ذهاب نصف نهائي سود أمريكانا December 31, 2020 10:26 وفاة رئيس شابيكوينسي جراء إصابته بـ"كوفيد-19" December 11, 2020 16:04 لا غالب ولا مغلوب بين لانوس وإنديبيندينتي October 3, 2020 09:47 تغييرات في كأس كوبا سودأمريكانا في 2021 February 14, 2020 08:00 إنديبندينتي الأرجنتيني يهزم فورتاليزا البرازيلي November 10, 2019 12:21 إنديبندينتي الإكوادوري بطلاً لكوبا سود أميركانا