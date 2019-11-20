وتخطى نادال الكرواتي بورنا غوجو 6-4 و6-3، بعد فوز مواطنه روبرتو باوتيستا اغوت على نيكولا ميكتيتش 6-1 و6-3.

وتذيلت كرواتيا حاملة اللقب ترتيب المجموعة الثانية بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام روسيا صفر-3، فيما حققت إسبانيا فوزها الثاني بعد تغلبها على روسيا 2-1.

وكان دجوكوفيتش قاد صربيا إلى فوز سهل على اليابان 3-صفر الأربعاء، بعد تخطيه يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-2، وفوز مواطنه فيليب كراينوفيتش على يويتشي سوجيتا 6-2 و6-4. وفي مباراة الزوجي، فاز الصربيان يانكو تيبساريفيتش وفيكتور ترويتسكي على بن ماكلاكلن وياسوتاكا أوتشياما 6-7 (4-7) و6-4 و7-5.

وأقصيت اليابان حتى قبل خوضها مباراة الزوجي وذلك لسقوطها الثلاثاء أمام فرنسا 1-2. وستحسم مباراة الخميس بين صربيا وفرنسا صدارة المجموعة الاولى.

وعن مواجهة فرنسا المقبلة، قال دجوكوفيتش "هذا أحد ابرز تحديات المسابقة: اللعب ضد فرنسا، أحد اكثر المنتخبات تتويجا في كأس ديفيس".

موراي بشق النفس



وقاتل البريطاني اندي موراي، المصنف أول عالميا سابقا والعائد من إصابة في وركه كادت تنهي مسيرته، للتغلب على الهولندي المغمور تالون غريكسبور في المجموعة الخامسة.

وتخلف موراي 6-7 (7-9) ثم عادل في الثانية 6-4، قبل ان يتخلف 1-4 في المجموعة الثالثة الحاسمة. لكن الاسكتلندي التقط انفاسه وحسمها 7-6 (7-5) متفوقا على اللاعب المصنف 179 عالميا.

وعلق موراي على أجواء البطولة التي تنظمها شركة يروج لها قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرار بيكيه "كانت الأجواء رائعة. كنت متخوفا من هذا الأمر قبل الحدث، وعن اقامته على ارض محايدة، لكنه كان رائعا".

لكن بريطانيا خسرت مباراتها الثانية بسقوط دان ايفانز امام روبن هازه 3-6 و7-6 (7-5) و6-4. وفي مباراة الزوجي حسمت بريطانيا المواجهة 2-1 بفوز جايمي موراي ونيل سكوبسكي على ويسلي كولهوف وجان-جوليان روجر 6-4 و7-6 (8-6).

وتلتقي بريطانيا الخميس مع كازاخستان الفائزة على هولندا 2-1 الثلاثاء.

واستهلت ألمانيا مشاركتها في المجموعة الثالثة، بتخطي الأرجنتين 3-صفر بعد فوز فيليب كولشرايبر على غيدو بيا 1-6 و6-3 و6-4 ويان-لينارد شتروف على دييغو شفارتسمان 6-3 و7-6 (10-8). وفي الزوجي، تفوق كيفن كرافيتس واندريس ميس على مكسيمو غونزاليس وليوناردو ماير 6-7 (4-7) و7-6 (7-2) و7-6 (20-18)، بعد مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و18 دقيقة.

وستحسم هوية المتصدر الخميس بمواجهة المانيا وتشيلي التي خسرت مواجهتها الاولى امام الارجنتين صفر-3 الثلاثاء.