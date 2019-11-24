رافاييل نادال: اللعب في مدريد لم يكن سهلا من قبل beIN SPORTS November 25, 2019 00:09 0:50 دقيقة اعتبر رافاييل نادال أن اللعب في بلاده لم يكن سهلا لكن مشاركة الجماهير الإسبانية هذا الفوز أمر لن ينساه الفريق بأكمله مؤكدا أن كل عنصر في المنتخب الإسباني كان له دور في تحقيق هذا اللقب. مقابلات رافاييل نادال كأس ديفيس -آخر الفيديوهات 19:50 دقيقة ماذا قال مورينيو قبل مواجهة أولمبياكوس؟ 6:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة سان جيرمان 17:30 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة اليمن 0:28 دقيقة كلوب: سنحاول الفوز بدوري الأبطال لاكن الأمر صعب 0:28 دقيقة منتخب الإمارات يصل إلى الدوحة 16:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 15:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق