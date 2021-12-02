مباراة حسم التأهل كان بطلها النجم دانييل ميدفيديف الذي فاز على مايكل إيمر بمجموعتين دون مقابل.

وحسم المصنف الثاني عالميا المجموعتين بستة أشواط لأربعة في كلتيهما ليضع منتخب بلاده في نصف النهائي للمرة الثانية تواليا بعد مباراة دامت ساعة واثنتي عشرة دقيقة.

وكان أندري روبليف قد منح التقدمَ للاتحاد الروسي بعد تغلبه على إلياس إيمر الشقيق الأكبر لمايكل بمجموعتين لواحدة.

وحسم روبليف الأولى بستة أشواط لاثنين، قبل أن يعدل إيمر في الثانية بسبعة أشواط لخمسة، لكن الحسم في المجموعة الفاصلة كان للمصنف الخامس عالميا بفضل شوط كسر التعادل.

