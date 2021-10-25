نهائيات كأس ديفيس بمشاركة دجوكوفيتش ومدفيديف وغياب زفيريف ونادال



وتقام نهائيات كأس ديفيس من 25 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 5 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، على أن تتوزع المباريات بين ثلاث مدن هي العاصمة الإسبانية مدريد وإنسبروك النمسوية وتورينو الإيطالية.



ويغيب زفيريف المتوّج بذهبية أولمبياد طوكيو في الصيف الماضي والذي بلغ أيضاً نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع وآخر بطولات غراند سلام، في نسختها الأخيرة، وذلك للمرة الثانية توالياً عقب عدم مشاركته في النسخة الأولى المستحدثة لكأس ديفيس في عام 2019.



في المقابل، يستمر غياب "الماتادور" الإسباني نادال عن ملاعب الكرةالصفراء منذ آب/أغسطس الماضي بسبب آلام في قدمه اليسرى.



ويعتبر المنتخب الروسي من أبرز المرشحين للفوز باللقب حيث يضم في صفوفه أربعة لاعبين في المراكز الثلاثين الأولى في التصنيف العالمي لمحترفي التنس، على رأسهم مدفيديف الفائز مؤخراً ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.



في المقابل، يعتمد المنتخب الإيطالي على الخماسي ماتيو بيريتيني ويانيك سينر ولورنتسو سونيغو وفابيو فونييني ولورنتسو موسيتي، في حين سيكون دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً الورقة الرابحة في صفوف منتخب صربيا.



وتستضيف المدن الثلاث منافسات مجموعتين من أصل ست، في حين تستقبل مدريد مواجهتين في ربع النهائي مقابل واحدة لكل من تورينو وإنسبروك. أما الدوران نصف النهائي والنهائي فتستضيفهما العاصمة الإسبانية.



وأعيدت هيكلة البطولة في العام 2019 حيث توجت إسبانيا بقيادة نجمها نادال باللقب بعد مشاركة 18 فريقًا في النهائيات التي أقيمت في مدريد.



وكانت نهائيات 2019 هي الأولى تقام في مدينة واحدة بموجب اتفاق بين الاتحاد الدولي للعبة و"كوزموس"، وهي مجموعة استثمارية يرأسها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه الممولة للبطولة.



وألغيت نسخة عام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.