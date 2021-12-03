كرواتيا تقصي صربيا وتبلغ نهائي كأس ديفيس

وبلغت كرواتيا بطلة عامي 2005 و2018 النهائي للمرة الرابعة، حارمة صربيا حاملة اللقب في 2010 بقيادة دجوكوفيتش من نهائي ثالث.

وتلتقي كرواتيا في نهائي الأحد روسيا ونجمها دانييل مدفيديف الثاني عالمياً أو ألمانيا، اللتان تلتقيان السبت في مدريد.

وتقدمت كرواتيا 1-صفر بفوز بورنا غوجو المفاجئ على دوسان لايوفيتش، قبل أن يعادل دجوكوفيتش بانتصاره على مارين تشيليتش في الثانية ليفرض مواجهة حاسمة في الزوجي جمعته الى جانب مواطنه فيليب كراينوفيتش ضد الثنائي الكرواتي المصنف أول في الزوجي عالمياً نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش، حسمها الأخير 7-5، 6-1.

وأمل دجوكوفيتش المتوج هذا العام بثلاث بطولات كبرى (أستراليا، رولان غاروس وويمبلدون) أن يختم الموسم بطريقة مثالية ويعوض خيبة خروجه من نصف نهائي دورة "ايه تي بي" الختامية الشهر الفائت.

وكان غوجو المصنف 279 عالمياً منح التقدم لكرواتيا بفوزه المفاجئ على لايوفيتش الثالث والثلاثين 4-6، 6-3، 6-2 في المباراة الأولى.

وعادل دجوكوفيتش الأرقام بتفوقه على مارين تشيليتش الثلاثين عالمياً 6-4، 6-2 محققاً انتصاره الثامن عشر على الأخير في سجل المواجهات المباشرة بينهما مقابل اثنين فقط للكرواتي.

وحصل تشيليش على ثماني فرص لكسر إرسال "دجوكر" إلا أنه فشل في ترجمة أي منها بنجاح.

وحافظ دجوكوفيتش على سجله خالياً من الهزائم في مباريات الفردي في كأس ديفيس منذ العام 2011.

وفي المباراة الحاسمة، كانت الكلمة الاخيرة لميكتيتش وبافيتش، حاملا لقب بطولة ويمبلدون وذهبية أولمبياد طوكيو هذا العام.

وقال بافيتش بعد المباراة "إنه فوز رائع، لعبنا ضد فريق صعب. نوفاك هو أفضل لاعب في العالم...نحن سعداء بالتأهل الى النهائي".

