كأس ديفيس: نادال يقود إسبانيا للفوز على روسيا

تقدم الروس بداية بعد فوز أندري روبليف على روبرتو باوتيستا اغوت 3-6 و6-3 و7-6، لكن الإسبان حسموا النتيجة في مباراتي الفردي الثانية التي فاز فيها نادال على كارن خاتشانوف 6-3 و7-6، والزوجي بتفوق الثنائي مارسيل غرانوليرس وفيليسيانو لوبيز على خاتشانوف وروبليف 6-4 و7-6.

وقال نادال بعد المباراة حول مدى نجاح المسابقة "من الصعب الإجابة اليوم. دعني أنتظر حتى تنتهي البطولة للحصول على رأي واضح وأفضل، لكن الأمر السلبي الوحيد في رأيي حتى الساعة هو أننا بدأنا المباراة الأخيرة في وقت متأخر جداً (12:45 بعد منتصف الليل بتوقيت مدريد وانتهت في الثانية فجراً)، هذا يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا نحن اللاعبين، وكذلك للجمهور الذي حضر إلى الملعب أيضا، لأن الغد هو يوم عمل. إنه يجعل كل شيء صعبا".

وتقام الأربعاء أخر مباريات المجموعة حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وكرواتيا علماً بان الاخيرة خسرت في اليوم الأول أمام روسيا صفر-3.

كندا تتأهل إلى ربع النهائي

وحسمت كندا تأهلها عن المجموعة السادسة إلى الدور ربع النهائي بفوزها في مباراتها الثانية على الولايات المتحدة الأميركية 2-1، بعدما كانت استهلت مشاركتها في المسابقة في الفوز على إيطاليا بنفس النتيجة الثلاثاء.

وتقدمت كندا في مباراتي الفردي بعد تغلب فاسيك بوسبيسيل 7-6 و7-6 على رايلي أوبيلكا، ودينيس شابوفالوف على تايلور فريتز 7-6 و6-3، ليجعل من مباراة الزوجي غير مجدية، فانسحب الثنائي الكندي بوسبيسيل وشابوفالوف بهدف الراحة، ليعلن فوز الأميركيين سام كوري وجاك سوك 6-صفر و6-صفر.

المجموعة الأولى

وفي المجموعة الأولى، فازت فرنسا على اليابان 2-1.

بعد مباراة سهلة حسمها جو-ويلفريد تسونغا سريعاً 6-2 و6-1 على ياسوتاكا يوشياما، سقط مواطنه غايل مونفيس أمام يوشيهيتو نيشيوكا 5-7 و2-6، ليأتي الحسم في مباراة الزوجي بفوز الثنائي بيار-هوغو هيربير ونيكولا ماهو على يوشياما وبين ماكلاتشلان 6-7 و6-4 و7-5.

وتضم المجموعة الأولى منتخب صربيا أيضاً، الذي يخوض مباراته الأولى الأربعاء أمام اليابان في حين يخلد الفرنسيون للراحة.

بقية النتائج

وفي المجموعة الثالثة تغلبت الأرجنتين على تشيلي 3-0، وتلعب الأرجنتين اليوم مع ألمانيا.

وفازت أستراليا على كولومبيا 3-صفر في ثاني مباريات المجموعة الرابعة التي تحسم الأربعاء بلقاء بلجيكا مع أستراليا، حيث تنحصر بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بينهما بعد خسارة كولومبيا في مباراتيها.

وحقق منتخب كازاخستان بداية مميزة بفوزه على هولندا 2-1، وتخوض الأخيرة مباراتها الثانية اليوم أيضاً أمام بريطانيا.

نظام جديد

وتقام كأس ديفيس بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، الى الدور ربع النهائي، ليصار بعد ذلك إلى اللجوء لنظام خروج المغلوب.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضاً عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

