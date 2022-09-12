كأس ديفيس: غياب أسماء كبيرة وإسبانيا بقيادة ألكاراث



ومن أجل تلافي عملية الدخول في حسابات معقدة لتحديد أصحاب أفضل مركزٍ ثانٍ، تم تقليص عدد المنتخبات المشاركة في دور المجموعات من 18 في النسخة الماضية إلى 16 هذا العام، وقد تم توزيعها على أربع مجموعات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات إلى الأدوار الإقصائية المقرّرة في ملقة الإسبانية من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



غيابات مهمة



وفي حين تأكدت مشاركة الإسباني كارلوس ألكاراث الذي بات عن 19 عاماً أصغر لاعب يتربع على صدارة تصنيف المحترفين بعد تتويجه الأحد بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية على حساب النروجي كاسبر رود، سيكون مواطنه المخضرم رافايل نادال، ابن الـ 36 عاماً والمصنف رابعاً عالمياً والذي عانى من إصابات متكررة هذا العام، أبرز الغائبين عن صفوف منتخب بلاده الساعي لاستعادة اللقب الذي توج به عام 2019.



ولكن بداية، يتوجب على إسبانيا أن تحجز بطاقتها للدور النهائي من المجموعة الثانية التي تضم صربيا وكندا وكوريا الجنوبية.



وتخوض كندا المنافسات من دون نجميها فيليكس أوجيه-ألياسيم، ابن الـ 22 عاماً، ودنيس شابوفالوف (23 عاماً)، فيما لن يتواجد الصربي نوفاك دجوكوفيتش (36 عاماً) مع منتخب بلاده المتوج عام 2010.



عودة موراي ومشاركة زفيريف



وستكون أنظار عشاق الكرة الصفراء شاخصة إلى المواجهة المحتدمة في المجموعة الأولى بين كرواتيا مارين تشيليتش والتي وصلت إلى نهائي العام الماضي وتوجت باللقب عام 2018، وإيطاليا مع نجميها الموهوبين يانيك سينر وماتيو بيريتيني، وتضم هذه المجموعة أيضاً كلاً من الأرجنتين والسويد.



من ناحيته، سيقود ألكسندر زفيريف، ابن الـ 25 عاماً، ألمانيا في المجموعة الثالثة بمواجهة فرنسا. وبعدما غاب عن فلاشينغ ميدوز جراء تعرضه لإصابة في كاحلة في بطولة رولان غاروس الفرنسية، سيعود الألماني إلى المنافسات في مسقط رأسه هامبورغ.



في المقابل، تأمل فرنسا في تعويض خيبة خروجها من دور المجموعات العام الماضي، حيث ستواجه إلى جانب ألمانيا، كلاً من بلجيكا وأستراليا المنقوصة من نجمها نيك كيريوس (27 عاماً).

في المجموعة الرابعة، بامكان بريطانيا إلى جانب كاميرون نوري (27 عاماً)، الاعتماد على المخضرم أندي موراي (35 عاماً) العائد إلى صفوف المنتخب بعد غياب دام لفترة 3 أعوام بسبب تعرضه لإصابات متكررة، علماً أنّه قاد بريطانيا إلى الفوز باللقب عام 2015.



وتضم هذه المجموعة إلى جانب بريطانيا، منتخبات الولايات المتحدة وكازاخستان وهولندا.