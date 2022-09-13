كأس ديفيس: بداية جيدة لأستراليا

وفي ظهوره الأول في كأس ديفيس، وضع جايسون كوبلر أستراليا، صاحبة المركز الثاني من حيث عدد ألقاب المسابقة خلف الولايات المتحدة (28 مقابل 32)، في المقدمة بفوز المصنف 97 عالمياً على زيزو بيرغز الـ134 بثلاث مجموعات 6-4 و1-6 و6-3، قبل أن يحسم أليكس دي مينور المواجهة لصالح بلاده بمنحها التقدم 2-صفر بعد تغلبه على دافيد غوفان الذي وصل مع بلاده الى نهائي عامي 2015 و2017، من دون معاناة 6-2 و6-2.

وبالتالي، حسمت أستراليا أولى مواجهات المجموعة لصالحها بغض النظر عن نتيجة مباراة الزوجي التي ستكون هامشية.

وتضم المجموعة فرنسا وألمانيا المضيفة اللتين تتواجهان الأربعاء، قبل أن تخوض أستراليا مواجهتها الثانية الخميس ضد فرنسا.

ومن أجل تلافي عملية الدخول في حسابات معقدة لتحديد أصحاب أفضل مركزٍ ثانٍ، تم تقليص عدد المنتخبات المشاركة في دور المجموعات من 18 في النسخة الماضية إلى 16 هذا العام، وقد تم توزيعها على أربع مجموعات تقام مبارياتها من الثلاثاء وحتى الأحد في أربع مدن هي بولونيا الإيطالية (المجموعة الأولى)، غلاسكو الاسكتلندية (الرابعة)، هامبورغ (الثالثة) وفالنسيا الإسبانية (الثانية).

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات إلى الأدوار الإقصائية (ربع ونصف النهائي والنهائي) المقرّرة في ملقة الاسبانية من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ولن تدافع روسيا عن اللقب الذي أحرزته العام الماضي على حساب كرواتيا بطلة 2018، وذلك بعد إقصائها على خلفية غزو أوكرانيا.

