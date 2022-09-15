إسبانيا تهزم صربيا في غياب ألكاراث وإيطاليا تفاجئ كرواتيا

نجحت إسبانيا بدون نجميها كارلوس ألكاراث المصنف أول عالميا ورافايل نادال الثالث، في الفوز على صربيا المحرومة من خدمات نجمها نوفاك دجوكوفيتش، 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس ديفيس بينما تغلبت إيطاليا على كرواتيا وصيفة نسخة 2021 بالنتيجة ذاتها.

وجذب ألكاراث المتوج الأحد بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ما مكنه من أن يصبح أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ، أنظار الجميع في فالنسيا أمام جمهوره، لكن قائد المنتخب الإسباني سيرجي بروغيرا قرر إراحة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، فأشرك ألبرت راموس-فينولاس (40 عالميًا) وروبرتو باوتيستا (21 عالميا) لخوض مباراتي الفردي ضد لاسلو دييري (66 عالميا) وميومير كيتشمانوفيتش (33 عالميا).

وقاومت صربيا التي بلغت نصف نهائي النسخة الأخيرة كثيرا في مباراتي الفردي وخسرت بصعوبة حيث سقط دييري أمام راموس-فينولاس 6-2 و6-7 (5-7) و5-7، وكيتشمانوفيتش أمام باوتيستا أغوت 6-7 (5-7) و6-7 (5-7)، قبل أن يحسم الإسبانيان مارسيل غرانويرس وبيدرو مارتينيس مباراة الزوجي امام نيكولا كاتشيتش ودوسان لايوفيتش 6-7 (5-7) و6-2 و6-2.

وتصدرت إسبانيا المجموعة أمام كندا التي كانت تغلبت على كوريا الجنوبية 2-1 الثلاثاء.

وفي المجموعة الأولى في بولونيا، تغلبت إيطاليا التي يغيب عنها يانيك سينر المصنف 11 عالميا، على كرواتيا وصيفة النسخة الأخيرة 3-صفر.

وفاز لورنتسو موزيتي على بورنا غويو 6-4 و6-2، وماتيو بيريتيني على بورنا تشوريتش 6-7 (4-7) و6-2 و6-1، وسيموني بوليلي وفابيو فونييني على نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش 3-6 و7-5 و7-6 (7-3).

وانتزعت إيطاليا صدارة المجموعة من السويد التي افتتحت المنافسات الثلاثاء بفوز على الأرجنتين 2-1.

وفي الثالثة في هامبورغ، حققت ألمانيا التي يغيب عن صفوفها نجمها ألكسندر زفيريف الخامس عالميا، فوزا على فرنسا 2-1.

ومنح يان لينارد شتروف التقدم لألمانيا بفوزه على بنجامان بونزي 6-4 و2-6 و7-5، وأدرك أدريان مانارينو التعادل بتغلبه على أوسكار أوته 6-4 و6-3، لكن تيم بويتس وكيفن كرافييتس حسما مباراة الزوجي أمام نيكولا ماهو وأرتور ريندركنيش 6-2 و3-6 و7-6 (7-1).

وكانت أستراليا تغلبت على بلجيكا 3-صفر الثلاثاء ضمن المجموعة ذاتها.

وفي الرابعة في غلاسكو، تغلبت الولايات المتحدة على بريطانيا 2-1.

وتقدمت الولايات المتحدة عندما تغلب طومي باول على دان إيفانز 6-4 و4-6 و6-4، وردت بريطانيا بفوز كامرون نوري على تايلور فريتز 2-6 و7-6 (7-2) و7-5، لكن الكلمة الأخيرة كانت للزوجي الأميركي راجيف رام وجاك سوك بفوزهما على أندي موراي وجو ساليسبوري 5-7 و6-4 و7-5.

ولحقت الولايات المتحدة بهولندا إلى الصدارة بعدما كانت الأخيرة تغلبت على كازاخستان بالنتيجة ذاتها الثلاثاء.