يوسف بلايلي: نهدي الفوز لجماهيرنا في قطر والجزائر من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 16:34 0:58 دقيقة أهدى لاعب المنتخب الجزائري يوسف بلايلي انتصار محاربي الصحراء على منتخب لبنان (2-0)، ضمن كأس العرب FIFA قطر 2021™، إلى جماهير الخضر في قطر وفي الجزائر. مقابلات منتخب الجزائر يوسف بلايلي منتخب لبنان لكرة القدم كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة الشناوي يتحدث عن طموحات مصر ولقاء الجزائر القادم 4:26 دقيقة مصر تتخطى السودان وتبلغ ربع النهائي رفقة الجزائر 3:05 دقيقة برشلونة ينهزم على ميدانه أمام ريال بيتيس 3:06 دقيقة هدف قاتل يمنح الريدز فوزاً ثميناً على وولفرهامبتون 0:58 دقيقة يوسف بلايلي: نهدي الفوز لجماهيرنا في قطر والجزائر 0:30 دقيقة براهيمي: كنا نعرف بأن المنتخب اللبناني يدافع جيداً 3:44 دقيقة الجزائر تتغلّب على لبنان بصعوبة 3:42 دقيقة وست هام يحقق فوزاً مدوياً على تشيلسي 1:12 دقيقة عدنان حمد: "كنا نعي صعوبة مواجهة المنتخب المغربي" 1:11 دقيقة عموتة يشيد بأداء لاعبيه