يوسف المساكني: "أدخلنا السعادة على قلوب الجماهير التونسية" من قبل beIN SPORTS December 10, 2021 18:55 1:50 دقيقة تحدّث يوسف المساكني عن السعادة الي غمرت الجماهير التونسية، التي حضرت بأعداد كبيرة إلى ستاد المدينة التعليمية، عقب مرور المنتخب التونسي إلى نصف نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021™. مقابلات يوسف المساكني المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة يوسف المساكني: "أدخلنا السعادة على قلوب الجماهير" 0:49 دقيقة إيفانكوفيتش يهنئ المنتخب التونسي ويشكر لاعبيه 1:23 دقيقة حنبعل المجبري يشيد بالمنتخب العماني 0:56 دقيقة منذر الكبير يشكر الجمهور التونسي على دعمه 3:48 دقيقة نسور قرطاج يحلقون إلى نصف نهائي كأس العرب 16:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب مصر كيروش 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:44 دقيقة اللجنة الأولمبية الدولية تعطي مهلة للملاكمة 2:15 دقيقة قطر والإمارات في قمة خليجية منتظرة 2:39 دقيقة تونس تبحث عن تجاوز عُمان القوية في ربع النهائي