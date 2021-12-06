وقائع المؤتمر الصحفي لفلسطين قبل مواجهة الأردن من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 14:10 5:36 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الفلسطيني قبل مواجهة نظيره الأردني في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021™. مقابلات منتخب فلسطين منتخب الأردن كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة بوقرة مدرب الجزائر يؤكد على قوة المواجهة أمام مصر 0:31 دقيقة إيفرتون يعلن إقالة مدير كرة القدم في النادي 5:36 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفلسطين قبل مواجهة الأردن 9:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعدنان حمد مدرب منتخب الأردن 12:51 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمغرب قبل مواجهة السعودية 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:28 دقيقة عُمان والبحرين في لقاء الفرصة الأخيرة 2:07 دقيقة منتخب العراق يأمل مرافقة قطر إلى ربع النهائي 3:09 دقيقة سوريا تطمح لحجز تأهلها من بوابة موريتانيا 2:53 دقيقة تونس - الإمارات لقاء مرتقب بحسابات التأهل