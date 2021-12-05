وقائع المؤتمر الصحفي لتونس قبل مواجهة الإمارات من قبل beIN SPORTS December 5, 2021 14:41 17:41 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لتونس قبل مواجهة الإمارات في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021™. منتخب تونس منتخب الإمارات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مدرب موريتانيا يتحدث عن أهمية البطولة لفريقه 1:44 دقيقة فاليريو يؤكد على ضرورة التركيز أمام موريتانيا 0:29 دقيقة الإصابة تُبعد بهاء فيصل عن منتخب الأردن 1:00 دقيقة إيفانكوفيتش: "مواجهة البحرين ستكون حاسمة" 17:41 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لتونس قبل مواجهة الإمارات 2:29 دقيقة إثارة وتشويق في جولة الفرصة الأخيرة 2:51 دقيقة مجسم كأس العالم يحط الرحال بالأرجنتين 1:50 دقيقة بولز وسبيرز يطيحان بنتس وووريرز في عقر دارهما 9:31 دقيقة لقاء خاص مع هاري ماغواير 3:59 دقيقة رانغنيك يستهل مشواره مع يونايتد أمام كريستال بالاس