وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب مصر كيروش December 10, 2021 15:15 16:33 دقيقة تحدث البرتغالي كيروش عن صعوبة المواجهة أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. مقابلات كارلوس كيروش منتخب مصر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 16:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب مصر كيروش 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:44 دقيقة اللجنة الأولمبية الدولية تعطي مهلة للملاكمة 2:15 دقيقة قطر والإمارات في قمة خليجية منتظرة 2:39 دقيقة تونس تبحث عن تجاوز عُمان القوية في ربع النهائي 0:43 دقيقة كيميش يغيب عن بايرن ميونيخ مجدداً 0:56 دقيقة أنشيلوتي يشدد على أهمية فوز ريال مدريد بالديربي 5:31 دقيقة فوز معنوي لسيلتك على ريال بيتيس 3:02 دقيقة وست هام ينهزم أمام دينامو زغرب 3:09 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة لاتسيو أمام غلطة سراي