وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب فلسطين من قبل beIN SPORTS November 30, 2021 15:39 4:39 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخب الفلسطيني مكرم دبوب قبل مواجهة نظيره المغربي الأربعاء في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™. مقابلات المنتخب المغربي المنتخب الفلسطيني كأس العرب FIFA قطر 2021™ كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ مكرم دبوب -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة إنفانتينو منبهر بإستاد البيت ويشيد بالتنظيم 0:17 دقيقة قطر – البحرين: التغطية الخاصة 30:48 دقيقة حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ 4:39 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب فلسطين 3:42 دقيقة مواجهة العراق وعُمان تنتهي على وقع التعادل 3:08 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة تونس وموريتانيا 0:44 دقيقة منذر الكبير يشيد بأداء لاعبي تونس أمام موريتانيا 0:45 دقيقة الجزيري: كنا مصممين على الفوز في أول مباراة 5:32 دقيقة تونس تتغلّب على موريتانيا بخماسية 3:40 دقيقة ميسي: "الجائزة استثنائية وخاصة بالنسبة لي"