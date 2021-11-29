وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب عُمان برانكو إيفانكوفيتش من قبل beIN SPORTS November 29, 2021 14:01 8:01 دقيقة أشاد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عُمان بمنافسه في الجولة الأولى المنتخب العراقي مؤكداً رغبته في تقديم فريقه لأداء ممتع بالترافق مع النتائج الإيجابية. مقابلات منتخب عمان لكرة القدم برانكو إيفانكوفيتش كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مدرب البحرين يسعى لتحقيق إنجاز في كأس العرب 0:33 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار من 6 إلى 8 أسابيع 10:20 دقيقة المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الإمارات فان مارفيك 10:36 دقيقة فاليرو تيتا: مواجهة الإمارات صعبة 12:13 دقيقة سانشيز: اللعب أمام جماهيرنا يحفزنا 3:19 دقيقة موعد وكيفية مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية مباشرة 8:01 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب عُمان 29:55 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب العراق 0:36 دقيقة مانشستر يونايتد يتعاقد رسمياً مع المدرب رانغنيك 19:41 دقيقة منذر الكبيّر: منتخب تونس لديه هوية خاصة