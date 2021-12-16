موعد وتوقيت مباراة الجزائر وتونس في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ أو ما يسمى مونديال العرب يمكنكم معرفته الآن والاطلاع على ملخصات ونتائج جميع المباريات في الجدول الموجود أدناه، والذي يرتبط بالبطولة ككل منذ انطلاقها.

ابقوا على اطلاع دائم بآخر مستجدات البطولة ونتائجها، من خلال مشاهدة مبارياتها عبر قنواتنا والتعرف على مواعيد وجدول مباريات كأس العرب.





بعد أن بقينا على اطلاع دائم على جدول مباريات كأس العرب 2021 عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات ونتائج المواجهات والملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه وصلنا الآن إلى موعد وتوقيت المباراة النهائية بين الجزائر وتونس.

وبالإضافة إلى جدول مباريات كأس العرب 2021 وفرنا لكم نتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه قبل أن نصل الآن إلى اليوم الأخير الذي يتضمن مباراة مصر وقطر على المركزين الثالث والرابع ومباراة النهائي التي ستجمع تونس والجزائر. وللمزيد اضغط هنا

ويمكنكم الضغط على اسم أي منتخب في جدول مباريات كأس العرب الموجود أدناه للتعرف على أرقامه وإحصائياته.

مجموعات كأس العرب

وكانت القرعة الخاصة بالبطولة قد سحبت في السابع والعشرين من نيسان/أبريل، وقد أسفرت عن مواجهة قوية ومحتدمة في دور المجموعات من البطولة حيث ضمت المجموعة الأولى كل من قطر والعراق وعمان والبحرين.

فيما ضمت المجموعة الثانية كل من تونس والإمارات وسوريا بالإضافة إلى موريتانيا.

وحلت المغرب على رأس منتخبات المجموعة الثالثة التي ضمت أيضاً كل من السعودية والأردن وفلسطين.

وحل منتخبا الجزائر ومصر في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضاً لبنان والسودان.

ملامح جدول مباريات دور المجموعات

ومع أنّ جدول مباريات كأس العرب جعل مباراة قطر والبحرين كمباراة ثالثة في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر فإنها كانت المباراة التي شهدت حفل افتتاح البطولة.

كما شهد أول أيام البطولة إقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية أولهما بين تونس وموريتانيا التي كانت أولى مباريات البطولة توقيتاً، وكانت المباراة بين الإمارات وسوريا آخر مباريات اليوم الأول، كما لعب منتخب العراق مع عُمان ضمن المجموعة الأولى.

واختتمت مباريات دور المجموعات من البطولة يوم الثلاثاء السابع من كانون الأول/ديسمبر 2021، بالمواجهة بين مصر والجزائر في قمة مباريات المجموعة الرابعة.

وتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع نهائي الذي انطلق يوم الجمعة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر حيث التقى أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية فيما واجه ثاني المجموعة الأولى أول المجموعة الثانية في اليوم ذاته.

وأقيمت مواجهتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ يوم الأربعاء في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة يوم السبت الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2021.

ابقوا على اطلاع دائم على جدول مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات والقنوات الناقلة لمشاهدة البث المباشر ونتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه.

GMT MECCA الكل استاد البيت ملعب الثمامة ملعب أحمد بن علي ملعب 974 استاد المدينة التعليمية‎ ملعب الجنوب المجموعة 2 تونس 10:00 13:00 موريتانيا المجموعة 1 العراق 13:00 16:00 عمان المجموعة 1 قطر 16:30 19:30 البحرين المجموعة 2 الإمارات 19:00 22:00 سوريا المجموعة 4 الجزائر 10:00 13:00 السودان المجموعة 4 مصر 13:00 16:00 لبنان المجموعة 3 المغرب 16:00 19:00 فلسطين المجموعة 3 السعودية 19:00 22:00 الأردن المجموعة 1 البحرين 10:00 13:00 العراق المجموعة 1 عمان 13:00 16:00 قطر المجموعة 2 موريتانيا 16:00 19:00 الإمارات المجموعة 2 سوريا 19:00 22:00 تونس المجموعة 3 الأردن 10:00 13:00 المغرب المجموعة 4 لبنان 13:00 16:00 الجزائر المجموعة 4 السودان 16:00 19:00 مصر المجموعة 3 فلسطين 19:00 22:00 السعودية المجموعة 2 سوريا 15:00 18:00 موريتانيا المجموعة 2 تونس 15:00 18:00 الإمارات المجموعة 1 عمان 19:00 22:00 البحرين المجموعة 1 قطر 19:00 22:00 العراق المجموعة 3 الأردن 15:00 18:00 فلسطين المجموعة 3 المغرب 15:00 18:00 السعودية المجموعة 4 الجزائر 19:00 22:00 مصر المجموعة 4 لبنان 19:00 22:00 السودان ربع النهائي المباراة 25 15:00 18:00 المباراة 26 19:00 22:00 المباراة 27 15:00 18:00 المباراة 28 19:00 22:00 نصف النهائي المباراة 29 15:00 18:00 المباراة 30 19:00 22:00 المركز الثالث المباراة 31 RU29 10:00 13:00 RU30 النهائي المباراة النهائية 15:00 18:00