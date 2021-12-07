كيفية مشاهدة مباراة الجزائر ومصر

مشاهدة مباراة الجزائر ومصر في بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة الجزائر ومصر تعتبر من أهم مباريات اليوم الثلاثاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يصطدم عملاقا الكرة الإفريقية في مواجهة ستسحم صدارة المجموعة الرابعة بعد أن ظفر المنتخبان ببطاقة ربع النهائي من الجولة الثانية بعد تحقيقهما 6 نقاط من فوزين، في حين ودّع المنتخبان اللبناني والسوداني المسابقة قبل الجولة الأخيرة.

ويتساوى "الفراعنة" و"محاربو الصحراء" بالنقاط وحتى بعدد الأهداف ونظافة الشباك، إذ سجل المنتخبان 6 أهداف ولم تتلق شبكاهما أي هدف.

في الجولة الأولى فازت مصر على لبنان بهدف نظيف وتغلبت في الجولة الثانية على السودان بخماسية نظيفة، في حين فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة في الجولة الأولى وعلى لبنان بهدفين نظيفين في الثانية.

ما هو موعد مباراة الجزائر ومصر؟

موعد مباراة الجزائر ومصر هو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر؟

مباراة الجزائر ومصر ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!