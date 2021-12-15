مباراة مصر وتونس مباشر اليوم

مشاهدة مباراة تونس ومصر بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

يلتقي المنتخبُ التونسي بنظيرهِ المصري على استاد "974" المونديالي في راس بوعبود، في أولى مواجهاتي نصفِ نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021™.

ديربي شمال أفريقيا من المنتظر أن يشهدَ تنافساً مثيراً بين المنتخبِ التونسي الذي وَصلَ إلى دور الأربعة من بوابةِ عُمان، حيث يسعى لمواصلةِ مشوارهِ في البطولة. وإضافةِ لقبٍ ثان ٍإلى خزائنِه.

فيما يطمحُ الفراعنة إلى حجزِ بطاقة ِالعبور نحو المباراةِ النهائية من بوابةِ نسور قَرطاج بعد تأهلهم على حسابِ المنتخبِ الأردني.

يذكرُ أن طرفي هذا اللقاء سبقَ وأن حمَلًا لقبَ البطولةِ، ويسعيانِ لتَكرارِ الإنجازِ مرة ثانية على الأراضي القطرية.

مباراة تونس ومصر – كيفية المشاهدة

• مباراة تونس ومصر سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة تونس ومصر ستكون مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2

• كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT و عبر الـ YouTube .

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