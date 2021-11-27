ووصل منتخبا تونس وموريتانيا إلى الدوحة بطموح الوصول بعيداً في البطولة التي وضعت قرعتها كلى المنتخبين في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الإمارات وسوريا، يذكر أن منافسات كأس العرب تنظم للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انطلاقا من الثلاثين من نوفمبر وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

كما حط المنتخبُ السوري الرحالَ في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مونديال العرب.

"نسور قاسيون" أوقعتهم القرعةُ في المجموعة الثانية ،إلى جانب منتخبات تونس والإمارات وموريتانيا، ويستهلون مشوارَهم في المسابقة بمواجهة الأبيض الإماراتي في الثلاثين من نوفمبر الجاري.

من جانبها وصلت بعثة المنتخب الإماراتي إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيدا لخوض غمار كأس العرب.

ويتواجد المنتخبُ الإماراتي في المجموعة الثانية ، إلى جانب كل من تونس وسوريا وموريتانيا/ وسيفتتح المنتخب الاماراتي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سوريا في ملعب "تسعه سبعة أربعة".

كما وصلت إلى الدوحة بعثةُ المنتخب المغربي للمشاركة في البطولة.

المنتخب المغربي الذي سيشارك في كأس العرب بمنتخب المحليين ، بالإضافة إلى المحترفين الذين ينشطون في الدوريات العربية، حطّ الرحال بالعاصمة القطرية حيث سيلعب أسود الأطلس ضمن المجموعة الثالثة ، إلى جانب منتخبات السعودية والأردن وفلسطين، وسيستهل منتخبُ أسود الأطلس مشوارَه في البطولة بمواجهة المنتخب الفلسطيني في الأول من ديسمبر المقبل.

هذا ووصل المنتخبان البحريني والعراقي إلى الدوحة.

المنتخب العراقي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة البلد المنظم قطر والمنتخب العماني والمنتخب البحريني/ ويخوض المنتخب العراقي أولى مبارياته أمام نظيره العماني.

ووصلت بعثة المنتخب الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العرب.

محاربو الصحراء وصلوا إلى الدوحة بقيادة مدربهم مجيد بوقرة هذا ويتواجد منتخب الجزائر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كذلك مصر والسودان ولبنان حيث يستهل مشواره بمواجهة السودان في الأول من ديسمبر على أن يلتقى بنظيره المصري في مواجهة نارية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.