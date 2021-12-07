هذا وأكد عدنان حمد مدربُ المنتخب الأردني عشية َ المباراة أنه ورغمَ الصعوباتِ التي تواجهُ النشامى إلا أنهُ يثق ُفي لاعبيه.

من جهتهِ أكد مدربُ المنتخبِ الفلسطيني مكرم دبوب أن الفدائي مُطاَلبٌ بكاملِ التركيزِ والانضباط في المباراة من أجل الفوز.