مواجهة مرتقبة بين مصر ولبنان في كأس العرب FIFA قطر 2021™ من قبل beIN SPORTS November 30, 2021 22:20 1:48 دقيقة يفتتح المنتخب المصري أولى مبارياته في كأس العرب حين يواجه المنتخب اللبناني على استاد الثمامة في مواجهة يطمح فيها المنتخبان للظفر بنقاطها الثلاث. تقارير إخبارية منتخب مصر منتخب لبنان لكرة القدم كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:48 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مصر ولبنان في كأس العرب 4:42 دقيقة المنتخب الإماراتي يقتنص فوزاً صعباً من نسور قاسيون 0:59 دقيقة عدنان حمد يشدد على ضرورة التركيز أمام السعودية 1:10 دقيقة مدرب السعودية يدرك صعوبة المهمة أمام الأردن 1:11 دقيقة رئيس الاتحاد الكويتي يعبر عن إعجابه باستاد البيت 0:58 دقيقة عبد العزيز حاتم: "مباراة صعبة" 1:15 دقيقة سانشيز: خضنا مباراة قوية أمام منتخب جيد 0:49 دقيقة البهداري: "مواجهة المغرب تشكل تحدياً مهماً لنا" 1:12 دقيقة عموتة يشدد على الالتزام قبل مواجهة فلسطين 0:53 دقيقة الشّغيل فخور باللعب على ملاعب كأس العالم