مواجهة مرتقبة بين الكويت والبحرين من قبل beIN SPORTS June 25, 2021 15:23 3:14 دقيقة تختتم اليوم التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العرب ألفين وواحد وعشرين بمواجهة خليجية مثيرة بين المنتخب الكويتي ونظيره البحريني، اللذين سيتنافسان على ملعب خليفة الدولي لانتزاع بطاقة التأهل للمجموعة الأولى. تقارير إخبارية المنتخب البحريني منتخب الكويت كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الكويت والبحرين 3:20 دقيقة صعوبات كبيرة تواجه ديشان قبل ملاقاة سويسرا 0:38 دقيقة مشاكل فرنسا تتزايد بإصابة كل من ليمار وتورام 0:45 دقيقة كاراسكو يطالب بإبعاد رونالدو عن منطقة الجزاء 0:39 دقيقة ويلز تلاقي الدنمارك على أمل تكرار إنجاز يورو 2016 0:43 دقيقة ميغيل ألميرون: "فوز مستحق" 1:50 دقيقة فيدال: "لم نتوقع الهزيمة" 1:29 دقيقة منتخب باراغواي يخطف الوصافة من تشيلي 1:13 دقيقة خوان كارلوس أرسي: "كنا ندرك بأن المباراة صعبة" 1:44 دقيقة كافاني: "نسعى لتحسين الأداء"