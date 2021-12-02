مواجهة خليجية مرتقبة بين المنتخبين القطري والعماني من قبل beIN SPORTS December 2, 2021 19:10 2:17 دقيقة في مباراة تحمل طابعا خليجياً في كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، يلتقي المنتخبان القطري والعماني في ثاني مباريات المجموعة الأولى. تقارير إخبارية منتخب عمان لكرة القدم منتخب قطر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة مواجهة خليجية مرتقبة بين المنتخبين القطري والعماني 1:09 دقيقة استفتاء من أجل تجديد ملعب الـ"كامب نو" 1:09 دقيقة رئيس بعثة المنتخب المغربي يشيد بأجواء كأس العرب 2:11 دقيقة المنتخب الإماراتي ينهي تحضيراته لمواجهة موريتانيا 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 6:20 دقيقة المؤتمر الصحافي لفان مارفيك وطحنون الزعابي 9:43 دقيقة المؤتمر الصحافي لتيتا فاليريو وإبراهيم عالمة 8:55 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب "المرابطين" 3:44 دقيقة تعرّف على آخر أخبار المنتخب القطري 2:50 دقيقة اجتماع مرتقب لرابطة الأندية الأوروبية