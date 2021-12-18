منذر الكبيّر: لاعبونا قاتلوا ومنتخب الجزائر كبير من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 18:52 1:57 دقيقة أكد مدرب منتخب تونس منذر الكبيّر أن لاعبي نسور قرطاج قاتلوا لإسعاد الجماهير مشيراً إلى أن الجزائر كان لديها منتخب كبير، وذلك بعد نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™الذي توج به محاربو الصحراء بالفوز 2-0 على نسور قرطاج على أرضية ستاد البيت السبت. مقابلات منتخب الجزائر تونس منذر الكبير -آخر الفيديوهات 4:52 دقيقة أرسنال يحصن مركزه الرابع بفوز عريض على ليدز 5:01 دقيقة ملخصات وأهداف جميع مباريات كأس العرب 2:39 دقيقة منتخب قطر يتسلم جائزة المركز الثالث 10:11 دقيقة أجواء كرنفالية خلال تتويج الجزائر بلقب كأس العرب 3:15 دقيقة تتويج منتخب تونس بالميداليات الفضية 1:35 دقيقة غيلان الشعلالي يشكر جماهير تونس على مساندتهم 1:15 دقيقة أمير سعيود يروي قصة هدفه الرائع على تونس 4:49 دقيقة براهيمي أفضل لاعب في كأس العرب والجزيري الهداف 1:31 دقيقة مجيد بوقرة فخور بلاعبيه ويهدي التتويج للجزائريين 1:57 دقيقة منذر الكبيّر: لاعبونا قاتلوا ومنتخب الجزائر كبير