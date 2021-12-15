منذر الكبيّر: لاعبونا تحدّوا الصعوبات من قبل beIN SPORTS December 15, 2021 18:52 1:31 دقيقة قال مدرب منتخب تونس منذر الكبيّر إن فرحته كبيرة لأجل الشعب التونسي والجماهير وبالأخص اللاعبين، وذلك بعد بلوغ نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، على حساب مصر. مقابلات المنذر الكبير منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة مباراة قطر (0) والجزائر(0) – التغطية الخاصة 0:55 دقيقة كيروش: "المنتخب الأكثر حظاً حسم المباراة" 1:31 دقيقة منذر الكبيّر: لاعبونا تحدّوا الصعوبات 1:09 دقيقة فرجاني ساسي: "نستحق الفوز" 1:11 دقيقة المساكني: "قدمنا أداءً رجولياً" 1:52 دقيقة حنبعل: كان بإمكاننا الفوز في أي وقت من المباراة 2:11 دقيقة تونس تحسم قمتها مع مصر وتبلغ نهائي بطولة كأس العرب 0:36 دقيقة إصابة مودريتش ومارسيلو بـ"كوفيد-19" 2:41 دقيقة أغويرو يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب 0:47 دقيقة أمين عام الكاف يدعو الكاميرون لمواصلة العمل الجاد