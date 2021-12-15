منتخب مصر يتأهب لمواجهة تونس في الديربي المرتقب من قبل beIN SPORTS December 15, 2021 09:58 1:58 دقيقة أنهى منتخبُ مصر استعداداتِه لمواجهةِ نظيرهِ التونسي في نصفِ نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ ويطمحُ منتخبُ الفراعنة إلى الفوزِ والتأهلِ للمباراةِ النهائية. تقارير إخبارية منتخب تونس منتخب مصر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة منتخب مصر يتأهب لمواجهة تونس في الديربي المرتقب 2:03 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته لمواجهة الجزائر 2:37 دقيقة إمبراطورية beIN حاضرة دائماً بتغطياتها الاستثنائية 6:04 دقيقة مانشستر سيتي يستعرض بسباعية في شباك ليدز 0:59 دقيقة بايلز أفضل رياضية للعام 2021 بحسب مجلة "تايم" 2:04 دقيقة الكواري: "مباراة قطر والجزائر ستكون قوية" 0:57 دقيقة أندية الدوري الإنكليزي تخشى إمكانية تعليق الموسم 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:30 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 4:35 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 16