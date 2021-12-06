وكان منتخب عُمان يحتاج للفوز على البحرين بالتزامن مع نتيجة تخدمه من مباراة قطر والعراق حتى يضمن البطاقة الثانية عن المجموعة الأولى بعد تأمين العنابي للصدارة عقب انتهاء المرحلة الثانية.

وانتهت مباريات المرحلة الثالثة من المجموعة الأولى يوم الإثنين بانتصار عُمان على البحرين 3-0 وفوز قطر على العراق 3-0 ليحسم الصراع على الوصافة.

وسجّل ثلاثية عُمان المنذر العلوي وأرشاد العلوي وخالد الهاجري (41 و50 و59)، ليقتنص أبناء الكرواتي إيفانكوفيتش الفوز الأول في البطولة بعد تعادل أمام العراق 1-1 وخسارة أمام قطر 2-1.

ورفع منتخب عُمان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف قطر (9) وأمام كل من العراق (نقطتان) والبحرين (نقطة).

ويلعب منتخب عُمان أمام تونس في ربع النهائي يوم الجمعة في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.