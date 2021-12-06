منتخب العراق يأمل مرافقة قطر إلى ربع النهائي من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 09:54 2:07 دقيقة سيكون المنتخب العراقي في مهمة صعبة من أجلِ حسم المركزِ الثاني للمجموعة الأولى من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™، حيث يواجه في ختام دور المجموعات منتخب قطر المستضيف والمتأهل سلفاً بأمل مرافقته إلى ربع النهائي. تقارير إخبارية منتخب العراق منتخب قطر كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:28 دقيقة عُمان والبحرين في لقاء الفرصة الأخيرة 2:07 دقيقة منتخب العراق يأمل مرافقة قطر إلى ربع النهائي 3:09 دقيقة سوريا تطمح لحجز تأهلها من بوابة موريتانيا 2:53 دقيقة تونس - الإمارات لقاء مرتقب بحسابات التأهل 3:44 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل مع بوردو 0:40 دقيقة جائزة السعودية الكبرى: فوز هاميلتون بعد سباق مجنون 1:42 دقيقة رانغنيك يتحدث عن فوزه الأول مع مانشستر يونايتد 0:36 دقيقة كأس ديفيس: روسيا تحقق لقبها الثالث 1:11 دقيقة سانشيز يشدد على صعوبة المواجهة أمام العراق