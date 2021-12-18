وحسم الخضر لقب بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ بفوزهم في النهائي على تونس 2-0 بعد التمديد (الوقت الأصلي 0-0) اليوم السبت، وذلك في المواجهة التي أقيمت على أرض استاد البيت – الخور في ختام المسابقة المثيرة التي استضافتها قطر.

وسجّل أمير سعيود هدف المباراة الأول في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول قبل أن يدافع رفاقه بشراسة على تقدمهم بالنتيجة فيما تبقى من وقت، ومن ثم أتى هدف قتل المباراة بفضل ياسين براهيمي في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني (120+5).

وكانت المباراة الأولى التي تجمع بين تونس والجزائر في تاريخ كأس العرب متكافئة بالمطلق وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف رغم وجود العديد من الفرص الخطرة.

وبحضور أكثر من 60 ألفاً في استاد البيت المونديالي تمكن أمير سعيود من تسجيل هدفٍ رائع في الشوط الإضافي الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم استغل براهيمي تقدم الحارس في الثواني الأخيرة لينفرد بعد هجمة مرتدة ويضع الكرة في المرمى الفارغ.

وعانت تونس طوال البطولة من التسديدات من خارج منطقة الجزاء لتستمر المشكلة إلى المباراة النهائية التي حسمتها الجزائر.

ونال منتخب الجزائر لقبه الأول في البطولة بجدارة، خاصة وأنّه لم يهزم في أيّ مباراة قبل الوصول إلى النهائي، إذ انتصر على السودان ولبنان وتعادل مع مصر في دور المجموعات قبل أن يتخطى كل من المغرب بركلات الترجيح في ربع النهائي، وقطر 2-1 بعد مباراة قوية في نصف النهائي.

الجزائر وتونس - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز الجزائر 2-0.

(120+5) هدف: ياسين براهيمي يمنح الجزائر الهدف الثاني.

(119) مطالبة تونسية بركلة جزاء وتسديدة من غيلان الشعلالي تجاور القائم الأيمن لمبولحي.

(118) عرضية خطيرة لمنتخب تونس تمر من أمام الجميع دون متابعة.

(115) محاولة جديدة من بن رمضان دون تغيير على النتيجة.

(112) فراس بالعربي كان قريباً من إدراك التعادل لكن الحظ يعانده في النهاية.

بدء الشوط الإضافي الثاني.

انتهاء الشوط الإضافي الأول بتقدم الجزائر بهدف دون رد.

(105+2) مبولحي يتصدى ببراعة لكرة محمد علي بن رمضان.

(105) نعيم يجرّب مرة أخرى بتسديدة من بعيد تنحرف عن المرمى.

(99) هدف: أمير سعيود يعوّض الفرصة التي أضاعها منذ دقائق ويسجل هدفاً رائعاً يمنح به الجزائر التقدم بالنتيجة.

(92) ياسين براهيمي يتسرع بالتعامل مع مرتدة مثالية لتمر بسلام على تونس.

(91) نعيم يتأخر بالتسديد والدفاع الجزائري يبعد الخطر.

بدء الشوط الإضافي الأول.

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

(90+5) يوسف بلايلي يختتم فرص المواجهة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بين يدي الحارس.

(89) الجزيري يهدر هدف قتل المباراة بعد انفراده الكامل برايس مبولحي.

(80) فرصة خطيرة لتونس ولكن اللمسة الأخيرة تغيب داخل منطقة الجزاء.

10 دقائق فاترة من الجانبين وسط غياب الفرص الحقيقية وتركز اللعب في وسط الميدان.

(60) نعيم يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخطئ مرمى مبولحي.

(57) تحسن جزائري ملحوظ في الشوط الثاني وتسديدة من بونجاح تجاور المرمى.

(53) مطالبات الجزائر بوجود ركلة جزاء لا تلقى قراراً من الحكم الألماني دانييل سيبرت بعد عودته لتقنية الفيديو.

(47) بن عيادة يجرب حظه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تخطئ مرمى تونس.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

(45+3) يوسف المساكني يظهر بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء تجاور مرمى مبولحي.