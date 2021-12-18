ملخص مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، وملخصات وأهداف جميع مباريات مونديال العرب يمكنكم مشاهدتها الآن والاطلاع على نتائج جميع المباريات في الجدول الموجود أدناه، والذي يرتبط بالبطولة ككل منذ انطلاقها.

بعد أن بقينا على اطلاع دائم بمستجدات البطولة ونتائجها، من خلال مشاهدة مبارياتها عبر قنواتنا والتعرف على مواعيد وجدول مباريات كأس العرب جاء الوقت الذي نوفر لكم به ملخصات وأهداف جميع مباريات طولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ .



بعد أن بقينا على اطلاع دائم على جدول مباريات كأس العرب 2021 عبر هذه الصفحة نوفر لكم الملخصات الكاملة الخاصة بمونديال العرب.

وبالإضافة إلى جدول مباريات كأس العرب 2021 وفرنا لكم نتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه قبل أن نصل الآن إلى ملخصات جميع مباريات كأس العرب بعد انتهاء مباراة تونس والجزائر وتتويج محاربي الصحراء باللقب.

ابقوا على اطلاع دائم على جدول مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات والقنوات الناقلة لمشاهدة البث المباشر ونتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه.

GMT MECCA الكل استاد البيت ملعب الثمامة ملعب أحمد بن علي ملعب 974 استاد المدينة التعليمية‎ ملعب الجنوب المجموعة 2 تونس 10:00 13:00 موريتانيا المجموعة 1 العراق 13:00 16:00 عمان المجموعة 1 قطر 16:30 19:30 البحرين المجموعة 2 الإمارات 19:00 22:00 سوريا المجموعة 4 الجزائر 10:00 13:00 السودان المجموعة 4 مصر 13:00 16:00 لبنان المجموعة 3 المغرب 16:00 19:00 فلسطين المجموعة 3 السعودية 19:00 22:00 الأردن المجموعة 1 البحرين 10:00 13:00 العراق المجموعة 1 عمان 13:00 16:00 قطر المجموعة 2 موريتانيا 16:00 19:00 الإمارات المجموعة 2 سوريا 19:00 22:00 تونس المجموعة 3 الأردن 10:00 13:00 المغرب المجموعة 4 لبنان 13:00 16:00 الجزائر المجموعة 4 السودان 16:00 19:00 مصر المجموعة 3 فلسطين 19:00 22:00 السعودية المجموعة 2 سوريا 15:00 18:00 موريتانيا المجموعة 2 تونس 15:00 18:00 الإمارات المجموعة 1 عمان 19:00 22:00 البحرين المجموعة 1 قطر 19:00 22:00 العراق المجموعة 3 الأردن 15:00 18:00 فلسطين المجموعة 3 المغرب 15:00 18:00 السعودية المجموعة 4 الجزائر 19:00 22:00 مصر المجموعة 4 لبنان 19:00 22:00 السودان ربع النهائي المباراة 25 15:00 18:00 المباراة 26 19:00 22:00 المباراة 27 15:00 18:00 المباراة 28 19:00 22:00 نصف النهائي المباراة 29 15:00 18:00 المباراة 30 19:00 22:00 المركز الثالث المباراة 31 RU29 10:00 13:00 RU30 النهائي المباراة النهائية 15:00 18:00