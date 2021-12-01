مصطفى مطر حارس منتخب لبنان: "قدمنا كل ما لدينا" من قبل beIN SPORTS December 1, 2021 17:29 0:42 دقيقة أكد الحارس المتألق والمميز لمنتخب لبنان مصطفى مطر بأن رفاقه قدموا كل ما لديهم أمام المنتخب المصري في كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. مقابلات لبنان كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة عموتة يتحدّث عن فوز المنتخب المغربي 3:03 دقيقة المنتخب المغربي يحقق الفوز على المنتخب الفلسطيني 0:46 دقيقة الشناوي: "أضعنا العديد من الفرص" 0:42 دقيقة مصطفى مطر حارس منتخب لبنان: "قدمنا كل ما لدينا" 2:25 دقيقة المنتخب المصري يتغلّب على نظيره اللبناني بصعوبة 1:04 دقيقة ليبرون جيمس يدخل الحجر الصحي 1:44 دقيقة الرجوب يشيد بحفل افتتاح كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:41 دقيقة مقابلة خاصة مع الأمين العام للاتحاد العربي 0:33 دقيقة إصابة الدولي التونسي حمزة المثلوثي بكورونا 4:49 دقيقة منتخب الجزائر يتخطى نظيره السوداني برباعية نظيفة